  • ponedeljak, 2. mart 2026.
Promocija zbirke pesama „Pozovite sunce“ autora Slobodana Vasića
Društvo | Kultura | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Promocija zbirke pesama „Pozovite sunce“ autora Slobodana Vasića

2. mart 2026. godine

U četvrtak, 5. marta u 18 časova u Biblioteci „Gligorije Vozarović“ u Sremskoj Mitrovici biće predstavljena
nova zbirka pesama „Pozovite sunce“ zavičajnog autora Slobodana Vasića.

O zbirci će, pored autora, govoriti Milica Uverić, direktorica Srpske čitaonice u Irigu, koja je izdavač ovog dela i Todor Bjelkić, urednik i recenzent. Stihove izabranih pesama čitaće Luka Međedović, učenik četvrtog razreda Mitrovačke gimnazije, a muzički deo programa ispuniće saksofonista Filip Marić, učenik četvrtog razreda Muzičke škole „Petar Krančević“. Program će moderirati Marijana Jakovljević.

