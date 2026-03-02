Promocija zbirke pesama „Pozovite sunce“ autora Slobodana Vasića

U četvrtak, 5. marta u 18 časova u Biblioteci „Gligorije Vozarović“ u Sremskoj Mitrovici biće predstavljena

nova zbirka pesama „Pozovite sunce“ zavičajnog autora Slobodana Vasića.

O zbirci će, pored autora, govoriti Milica Uverić, direktorica Srpske čitaonice u Irigu, koja je izdavač ovog dela i Todor Bjelkić, urednik i recenzent. Stihove izabranih pesama čitaće Luka Međedović, učenik četvrtog razreda Mitrovačke gimnazije, a muzički deo programa ispuniće saksofonista Filip Marić, učenik četvrtog razreda Muzičke škole „Petar Krančević“. Program će moderirati Marijana Jakovljević.

