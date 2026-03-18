Pripremni radovi za asfaltiranje dve ulice u Rakovcu

U beočinskom selu Rakovac u toku su pripremni radovi za asfaltiranje ulica Živojina Mišića i Belegirska. Radove na terenu obišla je predsednica opštine Beočin Biljana Janković koja je tom prilikom razgovarala sa izvođačima i meštanima ovog kraja.
-Imajući u vidu da ulica Živojina Mišića nikada nije imala asfaltiran pravac, radovi koji su u prethodnom periodu sprovedeni, obuhvatili su izradu donjeg sloja kolovozne konstrukcije i nasipanje kamene drobine čitavom dužinom, kao i pripremu terena za noseći sloj i asfalt. Ova ulica će u narednim danima biti asfaltirana u dužini od 860 metara, što će građanima koji žive u ovom delu Rakovca veoma značiti. Istovremeno, mašine rade i u Belegirskoj ulici koja će dobiti novi asfalt u dužini od 570 metara kao i neophodnu popravku postojećeg kolovoza u delu raskrsnice sa Fruškogorskom ulicom – istakla je Janković.
Početak asfaltiranja se očekuje u narednih desetak dana.
Nakon Rakovca, Opština Beočin nastavlja sa realizacijom godišnjeg plana asftaltiranja ulica na više lokacija, uključujući i rekonstrukciju puta i proširenje parkinga kod centralnog Doma zdravlja u Beočinu, o čemu će građani blagovremeno biti obavešteni.
Foto: Ismet Ademovski