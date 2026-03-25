Priprema terena za izgradnju vodovodne mreže za Fruškogorje

Sledeće nedelje počinju radovi na izgradnji tranzitne vodovodne mreže od Radinačkog puta do Milekić salaša, kako bi se obezbedila bolja distribucija vode prema Velikim Radincima, Bešenovu i Šuljmu.

Reč je o značajnom investicionom poduhvatu kojim će na efikasniji način biti rešeni problemi u vodosnabdevanju Fruškogorja.

Plan je da se na trasi dužine 2,2 km postavi novi cevovod. Sa podbušenjem auto puta i izgradnjom buster stanice biće stvoreni uslovi za dopremanje dodatne količine vode od oko 20 l/s za navedeno područje.

Trenutno se obavljaju pripremni radovi za realizaciju projekta koji će fruškogorskim mestima doneti više vode naročito tokom leta.

