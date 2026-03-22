Pomoć Beščanima u rešavanju pitanja distribucije gasa
22. mart 2026. godine

Direktor Javnog preduzeća „Ingas“ Novica Temunović izjavio je da će predstavnici „Srbijagasa“ boraviti u Beški od 23. do 28. marta, gde će zajedno sa pravnim timom preduzeća „Gas Feromont“ rešavati sva pitanja građana u vezi sa distribucijom prirodnog gasa.

-Predstavnici „Srbijagasa“ biće u Beški u periodu od 23. do 28. marta, gde će dva pravna tima, „Srbijagasa“ i „Gas Feromonta“ rešavati sva pitanja meštana Beške koja se odnose na distribuciju gasa – rekao je Temunović.

Javno preduzeće „Srbijagas“ od decembra 2025. godine preuzelo je delatnosti distribucije i snabdevanja prirodnim gasom na teritoriji više opština u Sremu, koje je do tada obavljalo preduzeće „Gas Feromont“ AD Stara Pazova.

Odluka o preuzimanju doneta je na osnovu zaključka Vlade Republike Srbije.

Preuzimanje se odnosi na javne delatnosti snabdevanja, distribucije i upravljanja distributivnim sistemom prirodnog gasa na teritoriji opštine Stara Pazova (mesne zajednice Stara Pazova, Nova Pazova, Vojka, Golubinci, Novi Banovci, Stari Banovci, Belegiš, Surduk i Krnješevci), kao i na mesnu zajednicu Beška u opštini Inđija, mesnu zajednicu Putinci u opštini Ruma i mesnu zajednicu Batajnica u opštini Zemun.

Trenutno je u toku primopredaja energetskih objekata i dokumentacije između „Srbijagasa“ i „Gas Feromonta“. 

M.S.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

