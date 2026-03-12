  • četvrtak, 12. mart 2026.
Pazovčanke precizne na Prvenstvu Vojvodine u Vrbasu
Sport | Stara Pazova
0 Komentara

Pazovčanke precizne na Prvenstvu Vojvodine u Vrbasu

12. mart 2026. godine

U Vrbasu je 7. marta održano Prvenstvo Vojvodine B program u disciplini standardna vazdušna puška.

U kategoriji mlađih juniorki takmičarke Streljačke družine ,,Jedinstvo“ iz Stare Pazove ostvarile su odličan uspeh. Ekipno su osvojile prvo mesto, dok je u pojedinačnom plasmanu Sofija Adamović (399) osvojila prvo mesto, a Vanja Teofilović (392) treće mesto.

U kategoriji kadetkinja ekipa Streljačka družina ,,Jedinstvo“ osvojila je treće mesto u ekipnom plasmanu. U pojedinačnoj konkurenciji Vanja Teofilović osvojila je prvo mesto, dok je Anastasija Krajina (381) zauzela peto mesto.

Na takmičenju je učestvovala i još jedna članica Streljačke družine ,,Jedinstvo“, Helena Petrović, koja je ostvarila odličan rezultat od 328 krugova.

Takmičarke su još jednom pokazale dobru formu i uspešno predstavile svoj klub na ovom nadmetanju.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

