Pazovčanke precizne na Prvenstvu Vojvodine u Vrbasu

U Vrbasu je 7. marta održano Prvenstvo Vojvodine B program u disciplini standardna vazdušna puška.
U kategoriji mlađih juniorki takmičarke Streljačke družine ,,Jedinstvo“ iz Stare Pazove ostvarile su odličan uspeh. Ekipno su osvojile prvo mesto, dok je u pojedinačnom plasmanu Sofija Adamović (399) osvojila prvo mesto, a Vanja Teofilović (392) treće mesto.
U kategoriji kadetkinja ekipa Streljačka družina ,,Jedinstvo“ osvojila je treće mesto u ekipnom plasmanu. U pojedinačnoj konkurenciji Vanja Teofilović osvojila je prvo mesto, dok je Anastasija Krajina (381) zauzela peto mesto.
Na takmičenju je učestvovala i još jedna članica Streljačke družine ,,Jedinstvo“, Helena Petrović, koja je ostvarila odličan rezultat od 328 krugova.
Takmičarke su još jednom pokazale dobru formu i uspešno predstavile svoj klub na ovom nadmetanju.