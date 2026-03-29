  • nedelja, 29. mart 2026.
OKRUGLI STO U INĐIJI: Sprečiti nasilje nad starijima
Društvo | Vesti | Inđija
29. mart 2026. godine

U Inđiji je održan sastanak IV supervizijske grupe za region Srema, kojem su prisustvovali supervizori iz centara za socijalni rad sa teritorije regiona, kao i stručni savetnici Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu. Sastanak je protekao u radnoj atmosferi, uz razmenu iskustava i unapređenje profesionalne prakse u oblasti socijalne zaštite.

Centralna tema okruglog stola bila je „Nasilje nad starijima i podrška stručnim radnicima od strane supervizora“, što predstavlja jedno od važnijih pitanja u sistemu socijalne zaštite. Učesnici su ukazali na sve češće izazove sa kojima se susreću u radu sa starijom populacijom, kao i na značaj blagovremene reakcije i adekvatne institucionalne podrške.

Poseban akcenat stavljen je na ulogu supervizora u osnaživanju stručnih radnika, kroz kontinuiranu edukaciju i pružanje stručne podrške u složenim slučajevima nasilja. Istaknuto je da supervizija ima ključnu ulogu u očuvanju profesionalnih standarda i kvaliteta usluga koje se pružaju korisnicima.

Direktorka Centra za socijalni rad Inđija, Željka Godić Avramović, istakla je da je tema nasilja nad starijima od izuzetne važnosti i da zahteva kontinuiranu pažnju stručne javnosti.

-Stare osobe su jedna od najosetljivijih društvenih grupa i naša je obaveza da im obezbedimo sigurno okruženje i pravovremenu zaštitu, naglasila je Godić Avramović.

Ona je dodala da su ovakvi skupovi značajni za unapređenje saradnje među ustanovama, kao i za jačanje kapaciteta sistema socijalne zaštite u celini.

M.S.

