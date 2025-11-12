„Dani Krančevića“ u Sremskoj Mitrovici

U Sremskoj Mitrovici će od 13. do 16. novembra 2025. godine biti održana četvorodnevna koncertno-edukativna manifestacija „Dani Krančevića“, u organizaciji Festivalskog tima i Udruženja „Bingo“. Manifestacija se priređuje povodom 160. godišnjice osnivanja pevačkog društva u Sremskoj Mitrovici, jednog od najstarijih kulturnih kolektiva u ovom delu Srbije.

Program festivala:

·Horska radionica za srednjoškolce i studente – vodi Vuk Milanović, dirigent, kompozitor i aranžer iz Novog Sada (svečana sala MŠ „Petar Krančević“).

·Koncert otvaranja: Vokalni kvartet Vita Brevis (Dutina Vilma, Ivanica Tatjana, Kozlovački Zorica, Gardinovački Aniko) – „Pod sjajem zvezda i ljubavi“, 14. novembar u 19:00, Galerija Lazar Vozarević.

·Forum dirigenata i nastavnika muzike, 15. novembar – akreditovano stručno usavršavanje sa temama: horska takmičenja, motivacija pevača, domaći kompozitori, tehnika rada i dr.

·Promocija zbornika „Horska muzika Petra Krančevića“, 15. novembar u 13:00 – govore: Nataša Marjanović, Stevo Lapčević, Jovanka i Luka Ivanić.

·Koncert Pančevačkog srpskog crkvenog pevačkog društva, 15. novembar u 19:30, Saborni hram Svetog Dimitrija.

·Izložba i promocija Spomenice u saradnji sa Muzejom Srema.

·Završni dan, 16. novembar: Promocija zbornika „Future tradition“ u 13:00, dodela nagrade za najuspešniju SATB kompoziciju, svečani koncert polaznika radionice i Foruma, 18:00 HUMANITARNOG KARAKTERA

