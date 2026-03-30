Najava isključenja struje za utorak, 31. mart

Za utorak, 31. mart, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 09:00 do 10:00 časova

Žrtava fašizma od broja 55 do 81, od 78 do 100 i broj 108a
Gajeva od broja 1 do 3
St.Paunovića broj 100

Sremska Mitrovica od 10:30 do 11:30 časova

Stevana Sinđelića od broja 11 do 53
Draginje Nikšić brojevi 51, 53, 59

Sremska Mitrovica od 10:00 do 12:00 časova

Manđeloški put od broja 1 do 59, od 2 do 10, brojevi 141 174 i bb
Ležimirski put bb

Sremska Mitrovica od 12:00 do 13:00 časova

Žrtava fašizma od broja 11 do 53 i brojevi 32-76
Stanka Paunovića broj 103

Sremska Mitrovica od 13:30 do 14:30 časova

Hajduk Stanka – cela ulica
Laćaračka – cela ulica

Vikend naselje Ležimir od 10:30 do 11:30 časova

Banovac

Vikend naselje Ležimir od 12:00 do 13:00 časova

Kosovac Gaj

Stara Bingula od 13:30 do 14:30 časova

Školska – cela ulica

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

