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Otkriveno više od 19.000 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine
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Otkriveno više od 19.000 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine

7. avgust 2026. godine

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da su pripadnici Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije otkrili više od 19.000 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine, od čega oko 1.500 u zonama pešačkih prelaza, u prva tri dana sprovođenja međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja koja se realizuje pod okriljem organizacije ROADPOL (Evropska mreža saobraćajnih policija).

Tokom trajanja akcije kontrolisano je oko 25.000 vozila, a osim prekršaja prekoračenja brzine, otkriveno je još oko 4.300 drugih prekršaja.

Zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola iz saobraćaja su isključena 254 vozača, dok je zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci iz saobraćaja isključeno 19 vozača.

Međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja sprovodi se do nedelje, 9. avgusta, a pripadnici saobraćajne policije nastaviće sa pojačanim aktivnostima na kontroli poštovanja ograničenja brzine i otkrivanju drugih prekršaja koji ugrožavaju bezbednost svih učesnika u saobraćaju.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve vozače da tokom predstojećeg vikenda, kada se zbog intenziviranja letnje turističke sezone i održavanja većeg broja muzičkih festivala očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, pokažu dodatnu odgovornost i strpljenje, imajući u vidu očekivano povećanje intenziteta saobraćaja.

-Građanima koji planiraju odlazak na festivale savetujemo da ne upravljaju vozilom ukoliko su konzumirali alkohol ili psihoaktivne supstance, već da koriste alternativne vidove prevoza ili obezbede da vozilom upravlja osoba koja nije konzumirala alkohol ili psihoaktivne supstance – navodi se u saopštenju.

Izvor: www.srbija.gov.rs

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