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Šest saobraćajnih nezgoda na sremskim putevima
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Šest saobraćajnih nezgoda na sremskim putevima

6. avgust 2026. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Sremske Mitrovice, Inđije i Rume evidentirano je šest saobraćajnih nezgoda, u kojima su povređene tri osobe.

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