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Više gradskih ulica zatvoreno za saobraćaj u subotu
Servis | Sremska Mitrovica
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Više gradskih ulica zatvoreno za saobraćaj u subotu

6. avgust 2026. godine

U subotu 8. avgusta u vremenu od 19-23 časa, zbog Prvog humanitarnog Noćnog polumaratona „Sirmium 21/7” za saobraćaj se zatvaraju sledeće ulice:

Zanatlijska, Ribarske Obale, Trg,Svetog Stefana, Vuka Karadžića, deo ulice Svetog Save,Masarikova, Svetog Dimitrija, Zmaj Jovina, Kuzminska, Matoševa, Timočke Divizije, Vojvode Stepe i Stevana Sremca.

Saobraćaj se preusmerava na sledećim raskrsnicama:

-kružna“ Vojarna „
-kružna „Carska Palta“
-kružna „Roda“
-ulica Stari Šor i Šećer Sokak
-ulica Promenade i Zanatlijska
-ulica Trg,Svetog Stefana i Šećer Sokak
-ulica Vuka Karadžića i Parobrodske
-ulica Kuzminska – Zmaj Jovina i Vodna
-ulica Kralja Petra Prvog i Svetog Dimitrija i Masarikove
-ulica Svetog Dimitrija i Zmaj Jovine
-ulice Stari Šor i Svetog Dimitrija
-ulice Arsenija Čarnojevića i Kuzminake
-ulica Palanka i Vojvode Stepe
-ulica Stevana Sremca i Vodne kao i svi priključci na ulicu Stevana Sremca

-Od građana se očekuje da poštuju novopostavljenu saobraćajnu signalizaciju za vreme sportske humanitarne manifestacije i koriste alternativne pravce – navode nadležni.

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