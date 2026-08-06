Više gradskih ulica zatvoreno za saobraćaj u subotu

U subotu 8. avgusta u vremenu od 19-23 časa, zbog Prvog humanitarnog Noćnog polumaratona „Sirmium 21/7” za saobraćaj se zatvaraju sledeće ulice:

Zanatlijska, Ribarske Obale, Trg,Svetog Stefana, Vuka Karadžića, deo ulice Svetog Save,Masarikova, Svetog Dimitrija, Zmaj Jovina, Kuzminska, Matoševa, Timočke Divizije, Vojvode Stepe i Stevana Sremca.

Saobraćaj se preusmerava na sledećim raskrsnicama:

-kružna“ Vojarna „

-kružna „Carska Palta“

-kružna „Roda“

-ulica Stari Šor i Šećer Sokak

-ulica Promenade i Zanatlijska

-ulica Trg,Svetog Stefana i Šećer Sokak

-ulica Vuka Karadžića i Parobrodske

-ulica Kuzminska – Zmaj Jovina i Vodna

-ulica Kralja Petra Prvog i Svetog Dimitrija i Masarikove

-ulica Svetog Dimitrija i Zmaj Jovine

-ulice Stari Šor i Svetog Dimitrija

-ulice Arsenija Čarnojevića i Kuzminake

-ulica Palanka i Vojvode Stepe

-ulica Stevana Sremca i Vodne kao i svi priključci na ulicu Stevana Sremca

-Od građana se očekuje da poštuju novopostavljenu saobraćajnu signalizaciju za vreme sportske humanitarne manifestacije i koriste alternativne pravce – navode nadležni.

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