  • petak, 7. avgust 2026.
Najava isključenja struje za ponedeljak, 10. avgust
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Najava isključenja struje za ponedeljak, 10. avgust

7. avgust 2026. godine

Za ponedeljak, 10. avgust, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Bešenovo od 08:00 do 10:00 časova

Ćukovac 11-43, 12-60A
Ledinska 1-5, 2-10, 24, 38A, 38B, 58-64 i bb
Omladinska 25-29, 16, 40 i bb
Surduk 1-39, 2-40 i bb
Draginje Nikšić 1-15, 2-6 i bb
Maršala Tita 3-25, 2-36

Vikend naselje Mutalj od 10:30 do 11:30

Mutalj bb
Kovačev Breg 3

Bešenovo od 12:00 do 14:00 časova

Ćukovac 1-9, 2-10
Lenjinova 1-99, 2-100 i bb

Bešenovački Prnjavor od 12:00 do 14:00

Vikend naselje bb
Orlovac bb
Beočinska 1, 15-49, 181 i bb
Ž. Bogojevića 1-55, 2-36, 74, 82 i bb
Beli kamen bb

U slučaju vremenskih neprilika E.D. Sremska Mitrovica zadržava pravo da odustane od navedenih radova.

E.D. Sremska Mitrovica zadržava pravo ukoliko se radovi završe ranije da ranije uključi KDS.

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