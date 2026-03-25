Najava isključenja struje za četvrtak, 26. mart

Za četvrtak, 26. mart, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:
Kuzmin od 10:00 do 13:00 časova
Vuka Karadžića od br. 31-145 i 38-188
Romanija
Zadružna od br. 21-45 i 28-54
Zmaj Jovina br. 2
Železnička od br. 3-29 i 4-32
Vuka Karadžića od br. 1-29 i 2-36
M. Tita br. 1
Semafor na raskrsnici ul. Z, Jovina – V. Karadžića
Železnička od br. 31-109 i 34-108 i b.b.
Benzinska stanica – ul. Železnička b.b.
Zmaj Jovina od br. 3-57 i 4-68
Kajke Dokić od br. 1-29 i 2-30 i b.b.
Zmaj Jovina od br. 61-93 i 70-152 i br. 62 i b.b.
Kajke Dokić sokak od br. 8-18
Filipa Višnjića od br. 1-33 i 2-32
Ciglana “Vasa” – Kuzmin
Silosi Vučković – Kuzmin, Kudeljara b.b.
Zmajeva br. 97 i br. 154 i b.b.
“EMD 2011“ d.o.o. – ul. Zmajeva b.b.
Vaga za prijem šećerne repe – Vašarište
Naplatna rampa – Kuzmin, autoput b.b.