  • sreda, 25. mart 2026.
Najava isključenja struje za četvrtak, 26. mart
Servis
0 Komentara

Najava isključenja struje za četvrtak, 26. mart

25. mart 2026. godine

Za četvrtak, 26. mart, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Kuzmin od 10:00 do 13:00 časova

Vuka Karadžića od br. 31-145 i 38-188
Romanija
Zadružna od br. 21-45 i 28-54
Zmaj Jovina br. 2
Železnička od br. 3-29 i 4-32
Vuka Karadžića od br. 1-29 i 2-36
M. Tita br. 1
Semafor na raskrsnici ul. Z, Jovina – V. Karadžića
Železnička od br. 31-109 i 34-108 i b.b.
Benzinska stanica – ul. Železnička b.b.
Zmaj Jovina od br. 3-57 i 4-68
Kajke Dokić od br. 1-29 i 2-30 i b.b.
Zmaj Jovina od br. 61-93 i 70-152 i br. 62 i b.b.
Kajke Dokić sokak od br. 8-18
Filipa Višnjića od br. 1-33 i 2-32
Ciglana “Vasa” – Kuzmin
Silosi Vučković – Kuzmin, Kudeljara b.b.
Zmajeva br. 97 i br. 154 i b.b.
“EMD 2011“ d.o.o. – ul. Zmajeva b.b.
Vaga za prijem šećerne repe – Vašarište
Naplatna rampa – Kuzmin, autoput b.b.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
categories_image
categories_image
categories_image
categories_image
categories_image

categories_image

categories_image

categories_image

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt