Najava isključenja struje za četvrtak, 26. mart

Za četvrtak, 26. mart, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Kuzmin od 10:00 do 13:00 časova

Vuka Karadžića od br. 31-145 i 38-188

Romanija

Zadružna od br. 21-45 i 28-54

Zmaj Jovina br. 2

Železnička od br. 3-29 i 4-32

Vuka Karadžića od br. 1-29 i 2-36

M. Tita br. 1

Semafor na raskrsnici ul. Z, Jovina – V. Karadžića

Železnička od br. 31-109 i 34-108 i b.b.

Benzinska stanica – ul. Železnička b.b.

Zmaj Jovina od br. 3-57 i 4-68

Kajke Dokić od br. 1-29 i 2-30 i b.b.

Zmaj Jovina od br. 61-93 i 70-152 i br. 62 i b.b.

Kajke Dokić sokak od br. 8-18

Filipa Višnjića od br. 1-33 i 2-32

Ciglana “Vasa” – Kuzmin

Silosi Vučković – Kuzmin, Kudeljara b.b.

Zmajeva br. 97 i br. 154 i b.b.

“EMD 2011“ d.o.o. – ul. Zmajeva b.b.

Vaga za prijem šećerne repe – Vašarište

Naplatna rampa – Kuzmin, autoput b.b.

