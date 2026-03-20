Moto skup u Sremskoj Mitrovici od 1. do 3. maja

Tradicionalni, 29. po redu moto susret u organizaciji Moto kluba “Srem” iz Sremske Mitrovice biće održan od 1. do 3. maja na gradskom hipodromu.

Tokom skupa biće organizovan bogat program za sve posetioce, a biće održano i nekoliko koncerata. Otvaranje kapma zakazano je za petak tačno u podne, u 17:00 časova je večera, dok muzički deo programa startuje u 20 časova

U subotu u 10 časova se kreće na izlet, potom je ručak u 14 časova, a defile dva sata kasnije. U 17 časova je trka ubrzanja, a muzički program ponovo počinje od 20 časova.

