Koncert Izvođačkog sastava „Branko Radičević“ u Kulturnom centru Ruma
Koncert Izvođačkog sastava „Branko Radičević“ u Kulturnom centru Ruma

30. mart 2026. godine

Ruma-Izvođački sastav rumskog Ansambla narodnih igara i pesama (ANIP) „Branko Radičević“ održaće svoj koncert u Velikoj sali Kulturnog centra „Brana Crnčević“ u subotu 04. aprila u 19 časova. Program koncerta činiće kako stare, tako i nove koreografije, te će Izvođački sastav, uz pomoć Narodnog orkestra, te večeri predstaviti srpsku narodnu nošnju, igru, pesmu i muziku. Gosti koncerta biće članovi folklornog ansambla KUD-a „SRBIJA“ iz Kule i folklorni ansambla Kulturnog centra Vrbas. Ovo gostovanje označiće krunu dugogodišnjeg prijateljstva ovih ansambala, kao i zajednički zadatak da na sceni prikažu tradicionalnu narodnu igru usklađenu sa savremenim zahtevima scenske umetnosti. Pored njih, publici će se predstaviti deo dečijih  sastava „Radičevića“. Pokazaće kako su se oni to upoznali sa kulturno-istorijskim nasleđem. Ulaznice za ovaj događaj naći će se na biletarnici Kulturnog centra „Brana Crnčević“ od  srede 01. aprila u popodnevnim časovima. (18:00 – 21:00)

