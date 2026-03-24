Koncert: Duvački razgovori 3
24. mart 2026. godine

Koncert sastava Duo da capo (Stana Krstajić, flauta i Ivana Dakić, oboa) i Dejana Subotića, klavir, koji će izvesti program pod nazivom Duvački razgovori 3, biće održan u četvrtak 31. marta od 19:30 sati u Svečanoj sali Mitrovačke gimnazije u Sremskoj Mitrovici.

Stana Krstajić (flauta) i Ivana Dakić (oboa) sviraju više od četvrt veka zajedno, a od 2023. kao „Duo da capo”. Sa pijanistkinjom Oliverom Đurđević su nastupale kao trio „SIO” i tako donele potpuno novi repertoar. Istrajno sviraju publici koja nema mogućnost da dođe u koncertne sale, kao i publici širom Srbije. Podstiču domaće i strane kompozitore da pišu za ovaj duo koji se retko čuje na koncertnom podijumu.

Sa pijanistom Dejanom Subotićem su stvorile kompletno nov program sa čak pet svetskih premijera dela srpskih kompozitora.

Svo troje izvođača su predavači na „Fakultetu muzičke umetnosti” u Beogradu.

