JKP Toplana: U toku prelazak na sistem naplate grejanja po potrošnji

Javno komunalno preduzeće „Toplana“ Stara Pazova u skladu sa instrukcijama Ministarstva rudarstva i energetike postepeno prelazi na sistem naplate toplotne energije po potrošnji.

Ovo javno preduzeće osnovano je pre tačno 11 godina sa osnovnim zadatkom da obezbedi korisnicima daljinskog grejanja kontinuiranu isporuku toplotne energije. Pored ove, osnovne, delatnosti Preduzeće je zaduženo i za održavanje kotlarnica i sistema grejanja po školama i drugim javnim ustanovama.

Proizvodnja i isporuka toplotne energije vrši se iz četiri kotlarnice, tri su u Staroj Pazovi i jedna u naselju Banovci-Dunav. Proizvodnja i isporuka toplotne energije vrši se i za osam stambenih zgrada sa individualnim kotlarnicama, jedna je u Golubincima a sedam objekata kolektivnog stanovanja nalazi se u ulici Mire Brtke u Staroj Pazovi.

U skladu sa promovisanim ciljevima JKP „Toplana“ Stara Pazova nastoji da iz godine u godinu, kontinuirano, poboljšava proces isporuke toplotne energije i kvalitet usluga. U tom smislu je počeo prelazak na sistem naplate toplotne energije po potrošnji. Prvi su bili korisnici javnih objekata a zatim i stanari nove, termički dobro izlovane zgrade u neposrednoj blizini jedne od kotlarnica u Staroj Pazovi.

Prema rečima direktora JKP „Toplana“ Stara Pazova Zorana Vukašinovića plan je da svi korisnici usluga do kraja 2027. godine pređu na sistem naplate po potrošnji.

-Od ukupno 2.050 korisnika do sada je na ovaj sistem prešlo njih 700, to su sva javna preduzeća i jedna stambena zgrada – kaže direktor.

Osim sistema naplate po potrošnji, u planu JKP „Toplana“ je da u toku ove godine postane lokalni distributer gasa. Posle više decenija distributera „Gas-Feromont“ na teritoriji opštine Stara Pazova od početka ove godine zamenilo je preduzeće „Srbijagas“, privremeno, kažu u staropazovačkoj Opštini.

-Mi prikupljamo dokumenta za podnošenje zahteva za licencu lokalnog distributera gasa – najavio je Vukašinović, direktor JKP „Toplana“ Stara Pazova.

B. Topalović

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.