Izložba „Virtuelna rekonstrukcija dvorca Orenštajn (Špicer)“ u Beočinu

Večeras, 12. marta, u 19 časova u Kulturnom centru opštine Beočin biće upriličeno svečano otvaranje izložbe „Virtuelna rekonstrukcija dvorca Orenštajn (Špicer)“ koja će publici predstaviti rezultate rada profesora sa Akademije umetnosti u Novom Sadu, Miroslava Šilića, Vladimira Kubeta i Isidore Amidžić.

Posetioci će imati priliku da kroz digitalne modele i multimedijalne prikaze upoznaju arhitektonske i kulturne vrednosti dvorca, koje su autori uz pomoć virtuelnih tehnologija oživeli kako bi prikazali istorijski izgled ovog zdanja.

Projekat je nagrađen Velikom zlatnom Formom na izložbi UPIDIV-a Forma 26 u Novom Sadu i Pohvalom 47. Salona arhitekture u Beogradu 2025. godine.

Nosilac projekta je Akademija umetnosti Univerziteta u Novom Sadu uz pokroviteljstvo Ministarstva kulture Republike Srbije.

Foto: AUNS

