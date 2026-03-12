Izložba „Virtuelna rekonstrukcija dvorca Orenštajn (Špicer)“ u Beočinu

Večeras, 12. marta, u 19 časova u Kulturnom centru opštine Beočin biće upriličeno svečano otvaranje izložbe „Virtuelna rekonstrukcija dvorca Orenštajn (Špicer)“ koja će publici predstaviti rezultate rada profesora sa Akademije umetnosti u Novom Sadu, Miroslava Šilića, Vladimira Kubeta i Isidore Amidžić.
Posetioci će imati priliku da kroz digitalne modele i multimedijalne prikaze upoznaju arhitektonske i kulturne vrednosti dvorca, koje su autori uz pomoć virtuelnih tehnologija oživeli kako bi prikazali istorijski izgled ovog zdanja.
Projekat je nagrađen Velikom zlatnom Formom na izložbi UPIDIV-a Forma 26 u Novom Sadu i Pohvalom 47. Salona arhitekture u Beogradu 2025. godine.
Nosilac projekta je Akademija umetnosti Univerziteta u Novom Sadu uz pokroviteljstvo Ministarstva kulture Republike Srbije.
Foto: AUNS