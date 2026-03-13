IZ MITROVAČKE BIBLIOTEKE: Sećanje na Sretena Božića Vongara

Sreten Božić, srpski i australijski pisac, humanista i borac za prava australijskih Aboridžina poznat je pod književnim pseudonimom B. Vongar. Preminuo je prošle nedelje u Melburnu. Od 1960. godine živeo je i stvarao u Australiјi i živeći sa australijskim starosedeocima beležio je njihova usmena predanja. Božić je postao poznat po svom literarnom i antropološkom radu predstavljajući kulturu i prava australijskih domorodaca širom sveta.

Njegov autobiografski roman „Dingovo leglo“, u kojem Božić opisuje svoj neverovatan životni put od Šumadije do australijske pustinje je preveden na mnoge svetske jezike.

Kroz njegova dela svet je prvi put saznao sudbinu Aboridžina, koji su, kada su već bili ozračeni od nuklearnih proba Britanaca (1952-1963) u blizini njihovih naseobina, raseljeni sa svoje zemlje na kojoj su živeli hiljadama godina.

Iz Sretenovog nomadskog života sa Aboridžinima, nastala su brojna dela: pesme, drame, kratke priče, kao i „Nuklearni ciklus“ koji sačinjavaju četiri romana, koja se bave stradanjem Aboridžina usled radijacije izazvane nuklarnim probama u Australiji. Poslednji iz ovog ciklusa, roman Raki simbolički povezuje stradanje Aboridžina i Srba u Prvom svetskom ratu. Prvi rukopis ovog romana zaplenila je policija, da bi ga kasnije, po sećanju, Božić opet napisao i objavio 1994. godine. Njegov književni opus je jedan od najznačajnijih svedočanstava o kulturi australijskih Aboridžina i njihovoj borbi za očuvanje identiteta.

Za izuzetan doprinos australijskoj književnosti Australijski savet za umetnost dodelio mu je počasnu nagradu „Emeritus Award “ 1997. godine.

Dobitnik je i Književne nagrade “Rastko Petrović” 2005. godine, koju dodeljuje Matica iseljenika i Srba u regionu.

Aleksandra Topić, bibliotekarka

