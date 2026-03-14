Iz evidencije NSZ: U Sremu 8.206 nezaposlenih

Nacionalna služba za zapošljavanje, Filijala Sremska Mitrovica u poslednjih nekoliko godina beleži konstantan pad broja nezaposlenih lica, veći broj zaposlenih i sve veće interesovanje poslodavaca da na slobodna radna mesta zaposle lica koja se nalaze na evidenciji NSZ uz korišćenje usluge posredovanja. Besplatne usluge posredovanja i profesionalne selekcije doprinele su da veliki broj novootvorenih kompanija uspostavi dobru saradnju sa Filijalom i ispostavama koje se nalaze na teritoriji Srema.

Prema rečima Marijane Grabić, direktorke Filijale, na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, Filijala Sremska Mitrovica, nalazi se 8.206 nezaposlenih iz Srema, koji su imali mogućnost da konkurišu na skoro 9.000 slobodnih radnih mesta u prethodnoj godini.

-Kada je reč o obrazovnoj strukturi nezaposlenih ona je nepovoljna, jer veliki udeo čini nekvalifikovana radna snaga 41,2 posto, zatim oni koji poseduju zastarela znanja 47,6 posto i nezaposleni sa završenom srednjom školom. Takođe, veliki udeo je i onih lica čiji obrazovni profili nisu traženi na tržištu rada. Nezaposlenim licima nedostaje praktično iskustvo, nespremnost na dnevnu mobilnost i razuđenost okruga, odnosno udaljenost sela od industrijskih zona. Na teritoriji Sremskog okruga registrovano je skoro 13.000 poslodavaca, što omogućava nezaposlenima da lakše dođu do posla – kaže direktorka Marijana Grabić.

Nacionalna služba za zapošljavanje, u cilju smanjenja neusklađenosti obrazovanja i tržišta rada, realizuje različite mere aktivne politike zapošljavanja kojima se podstiču nezaposleni da se obuče, stiču nova praktična znanja, potrebna na tržištu rada. U prethodne dve godine, Filijala Sremska Mitrovica je dodelila finansijske podsticaje za 450 poslodavaca sa teritorije Srema.

Sremska Mitrovica je jedna od tri pilot filijale Nacionalne službe za zapošljavanje za sprovođenje programa „Garancija za mlade“ (2023–2026). Od 2027. godine ovaj program će se sprovoditi na teritoriji cele Srbije. „Garancija za mlade” je program čiji je cilj olakšanje tranzicije mladih na tržište rada i podsticanje njihovog zapošljavanja, i to kroz saradnju različitih sektora i socijalnih partnera. Ovaj program podrazumeva da mladi do 30 godina starosti dobiju kvalitetnu ponudu za posao, nastavak obrazovanja ili praksu u roku od četiri meseca od ulaska u status nezaposlenosti ili napuštanja, odnosno završetka formalnog obrazovanja.

-Kako bi se olakšao ulazak mladih na tržište rada, neophodno je sprovesti ključne reforme sistema obrazovanja i obuke i uvođenje dualnog obrazovanja. U sistemu obrazovanja potrebno je definisati mere za smanjenje ranog napuštanja škole i osiguranje da mladi imaju veštine koje zahteva tržište rada. Ako su ove mere uspešne, mladima će biti lakši prelazak na tržište rada. Naš cilj u ovoj godini je dosezanje do mladih koji su udaljeni od tržišta rada i koji se sami ne obraćaju institucijama za podršku – ističe direktorka Grabić.

U toku prošle godine Filijala Sremska Mitrovica je kroz Program „Garancija za mlade“ finansirala 22 pripravnika sa visokom stručnom spremom, 20 pripravnika sa srednjom stručnom spremom, 111 mladih je bilo uključeno u kratke kurseve i 19 u stručnu praksu.

Finansijsku podršku prilikom otvaranja preduzetničke radnje dobilo je 101 lice koje je uz subvenciju NSZ otpočelo sopstveni biznis i 34 poslodavca koji su dobili subvenciju jer su zaposlili lica koja su uključena u Garanciju mlade. Najveći uspeh Programa ogleda se u činjenici da se na teritoriji Srema 934 mladih zaposlilo bez ikakve finansijske podrške, što potvrđuje opravdanost i efektivnost mere „Garancija za mlade“.

Značajne promene na tržištu rada

Prema dostupnim podacima, na teritoriji Sremskog okruga došlo je do značajnih promena na tržištu rada u poslednjih deset godina. Uporedni podaci za 2016. i 2026. godinu pokazuju smanjenje broja nezaposlenih, ali i povećanje broja zaposlenih i slobodnih radnih mesta.

U 2016. godini broj nezaposlenih iznosio je 22.066, dok je 2026. godine taj broj smanjen na 8.206. Istovremeno, broj slobodnih radnih mesta povećan je sa 4.270 u 2016. godini na 9.000 u 2026. godini. Značajan rast beleži se i kada je reč o broju zaposlenih u preduzećima, ustanovama i sličnim organizacijama. Dok je 2016. godine taj broj iznosio 57.059, u 2026. godini povećan je na 105.000.

S. Mihajlović

