Boris Miljković u rumskoj biblioteci

Ruma-U Gradskoj biblioteci „Atanasije Stojković” Ruma održana je promocija knjiga našeg prijatelja Borisa Miljkovića. Tokom promocije predstavljene su knjige sada već dobro poznatih priča iz Srema „Duša Srema“, „Dete Srema“ i „Dečak sa Dunava“. Ova dela na jednostavan i iskren način donose priče o životu u Sremu, jezikom koji je blizak ljudima, bez suvišne težine, onako kako se govori u svakodnevici. U njima se prepoznaju mirisi Dunava, tišina ravnice i duh starih vremena, zbog čega kod čitalaca bude snažan osećaj pripadnosti i nostalgije. Upravo ta neposrednost i toplina čine da Boris Miljković u Sremu nije doživljen kao klasična književna „zvezda“, već kao čuvar sremačke duše.

