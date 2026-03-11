Besplatna pripremna nastava za male maturante

Kancelarija za mlade uz podršku Grada Sremska Mitrovica organizuje BESPLATNU pripremnu nastavu za polaganje male mature iz srpskog jezika i matematike, za sve učenike osmih razreda sa teritorije grada.

Cilj programa je da se osnovci što bolje pripreme za polaganje prijemnog ispita za upis u srednju školu i da se roditeljima olakša bitna stavka u budžetu.

Prijave počinju od danas 11. marta i trajaće do 22. marta 2026. godine.

Svi zainteresovani mogu da se prijave putem linka koji se nalazi na društvenim mrežama Kancelarije za mlade ili da dođu lično u prostorije Kancelarije za mlade koje se nalaze na adresi Svetog Dimitrija 10. u periodu od 9 do 15 časova.

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati putem mejla kzm.sremskamitrovica@yahoo.com ili putem telefona 022618276.

LINK ZA PRIJAVU

https://docs.google.com/forms/d/10uH9KjdswM6etO9p1ejZDXqLb_P3-C16JP0ZroY34SE/edit

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.