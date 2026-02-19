U PAZOVAČKOM ATARU: Usevi dobro napreduju

U staropazovačkom ataru pšenicom, ječmom, uljanom repicom i drugim ozimim žitaricama, ukupno, prošle jeseni, zasejano je 8.070 hekatara. Najviše je pod pšenicom – 6.100 hektara. To je za oko 10 odsto više nego prethodne sezone

Prava, snežna zima, koju smo imali u januaru, pogodovala je razvoju ratarskih kultura i rod bi trebalo da bude bolji nego prethodnih godina, slažu se u proceni i ratari i agronomi. Objašnjavaju da dok je u jesen i posle kiša zemlja u ovim krajevima bila suva „već na dubini ašova“, sneg, koji je padao ove zime, obezbedio je dubinsku vlažnost zemljišta, neophodnu za dobro napredovanje svih useva.

Zemljoradnici primećuju da je sneg zaštitio useve od smrzavanja ali i od glodara. Vremenski uslovi su u svakom pogledu pogodovali ozimim žitaricama a sada je na redu prihrana.

U staropazovačkom ataru pšenicom, ječmom, uljanom repicom i drugim ozimim žitaricama, ukupno, prošle jeseni, zasejano je 8.070 hekatara. Najviše je pod pšenicom – 6.100 hektara. To je za oko 10 odsto više nego prethodne sezone. Povećanje površine pod žitaricama objašnjava se otpornošću ovih kultura i relativno pristojnim prinosima i u nepovoljnim vremenskim uslovima.

Budući da je prošlogodišnji rod kukuruza bio gotovo upola manji od onog od prethodne sezone, pitanje je koliko će kukuruza biti zasejano ovog proleća. Na tu odluku će svakako uticati i cene. U tom smislu prati se i novosadska Produktna berza, gde je u poslednjoj nedelji januara najviše aktivnosti tržišnih učesnika zabeleženo kod kukuruza i pšenice. Na tržištu kukuruza berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 22 do 22,60 dinara za kilogram (bez PDV). Na tržištu pšenice ponuda je bila veća od tražnje te je cena za hlebno zrno iznosila od 20,30 do 21 dinar po kilogramu (bez PDV).

Branka Topalović

