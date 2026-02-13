  • petak, 13. februar 2026.
U Mitrovici otkriven spomenik Jusi
Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica
0 Komentara

U Mitrovici otkriven spomenik Jusi

13. februar 2026. godine

Danas je u centru Sremske Mitrovice, na Gradskom trgu kod ulaza u biblioteku, postavljen spomenik “malom čoveku i toleranciji”, popularnom Jusi koga su sugrađani decenijama prepoznavali kao jednog od najupečatljivijih simbola grada.

Spomenik su otkrili članovi organizacionog odbora, kako je tom prilikom istakao Slobodan Simić, jedan od inicijatora akcije, reč je o simbolu tolerancije, zajedništva i poštovanja prema običnom čoveku koji je svojim ponašanjem i dobrotom obeležio gradske ulice.

Autor skulpture je vajar Vladimir Tović, koji ističe da mu je cilj bio da Jusin lokalni karakter približi i onima koji dolaze u grad, a ne poznaju njegovu priču, kako bi kroz skulpturu poneli trajnu uspomenu na čoveka koji je Mitrovici dao posebnu dušu.

