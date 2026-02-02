  • ponedeljak, 2. februar 2026.
U dve akcije krv dalo 58 dobrovoljnih davalaca
Društvo | Vesti | Pećinci
2. februar 2026. godine

Crveni krst Pećinci je 30. januara, u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine, realizovao dve akcije dobrovoljnog davanja krvi, u Šimanovcima i Pećincima, u kojima je prikupljeno ukupno 58 jedinica krvi.

U Šimanovcima se na akciju odazvalo 27 dobrovoljnih davalaca, ali je troje odbijeno iz medicinskih razloga, tako da je krv dalo njih 24, među kojima sedam žena, a jedno lice je krv dalo prvi put.

U Pećincima je krv ponudilo 44 davalaca, ali je čak 10 odbijeno iz medicinskih razloga, tako da je krv dalo 34 dobrovoljnih davalaca, među koji je bilo 11 žena, a prvi put je krv dalo 8 dobrovoljnih davalaca.

Izvor: www.pecinci.org

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

