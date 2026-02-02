U dve akcije krv dalo 58 dobrovoljnih davalaca

Crveni krst Pećinci je 30. januara, u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine, realizovao dve akcije dobrovoljnog davanja krvi, u Šimanovcima i Pećincima, u kojima je prikupljeno ukupno 58 jedinica krvi.

U Šimanovcima se na akciju odazvalo 27 dobrovoljnih davalaca, ali je troje odbijeno iz medicinskih razloga, tako da je krv dalo njih 24, među kojima sedam žena, a jedno lice je krv dalo prvi put.

U Pećincima je krv ponudilo 44 davalaca, ali je čak 10 odbijeno iz medicinskih razloga, tako da je krv dalo 34 dobrovoljnih davalaca, među koji je bilo 11 žena, a prvi put je krv dalo 8 dobrovoljnih davalaca.

Izvor: www.pecinci.org

