Tri medalje za SD Jedinstvo na VI kolu Lige pionira

Šesto kolo Lige pionira Vojvodine u disciplini serijska vazdušna puška – 10 metara održano je prethodnog vikenda u Vrbasu. Sjajan nastup imala je Anastasija Krajina, članica SD Jedinstvo iz Stare Pazove, koja je u pojedinačnoj konkurenciji osvojila prvo mesto sa 182 kruga.

Njeni klupski drugovi takođe su ostvarili zapažene rezultate, Todor Čorbić zauzeo je drugo mesto sa 177 krugova, dok je Filip Srdić, takođe sa 177 krugova, osvojio treće mesto.

U ekipnoj konkurenciji, pionirke SD Jedinstvo osvojile su treće mesto.

Naredno, VII kolo Lige pionira Vojvodine održaće se 15. februara u Somboru.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.