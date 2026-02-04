  • sreda, 4. februar 2026.
Tri medalje za SD Jedinstvo na VI kolu Lige pionira
Sport | Stara Pazova
0 Komentara

4. februar 2026. godine

Šesto kolo Lige pionira Vojvodine u disciplini serijska vazdušna puška – 10 metara održano je prethodnog vikenda u Vrbasu. Sjajan nastup imala je Anastasija Krajina, članica SD Jedinstvo iz Stare Pazove, koja je u pojedinačnoj konkurenciji osvojila prvo mesto sa 182 kruga.

Njeni klupski drugovi takođe su ostvarili zapažene rezultate, Todor Čorbić zauzeo je drugo mesto sa 177 krugova, dok je Filip Srdić, takođe sa 177 krugova, osvojio treće mesto.

U ekipnoj konkurenciji, pionirke SD Jedinstvo osvojile su treće mesto.

Naredno, VII kolo Lige pionira Vojvodine održaće se 15. februara u Somboru.

