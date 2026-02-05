  • četvrtak, 5. februar 2026.
Svakog dana bez duvana
5. februar 2026. godine

Sa željom da se ukaže na štetne zdravstvene, socijalne i ekonomske posledice upotrebe duvana, kao i da se ukaže na značaj mera prevencije i kontrole upotrebe duvanskih proizvoda, Crveni krst Pećinci obeležio je, nedavno, Nacionalni dan bez duvanskog dima akcijom u Pećincima.

Ovogodišnji slogan nacionalne kampanje je „Svakoga dana bez duvana“, a kako su rekli u pećinačkom CK sam slogan predstavlja poziv na kontinuirano jačanje napora u promociji nepušačkog okruženja.

-Povodom obeležavanja 31. januara, Nacionalnog dana bez duvanskog dima, naši volonteri su, u saradnji sa Domom zdravlja Pećinci, postavili u centru informativni punkt, gde su delili promotivni materijal i informisali sugrađane o štetnosti cigareta. U zamenu za cigaretu delili su zelene jabuke. Za mlade volontere Crvenog krsta Pećinci, patronažna sestra pećinačkog Doma zdravlja, Ružica Ranisavljević je u čitaonici Narodne biblioteke održala predavanje na temu štetnosti duvana i duvanskih proizvoda – rekla je Gordana Konjević, sekretar pećinačkog CK.

Izvor: www.pecinci.org

