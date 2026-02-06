Sutra Sremska kobasicijada u Šidu

Šid će u subotu, 7. februara ponovo biti centar dobre hrane, tradicije i druženja, kada će biti održana Sremska kobasicijada Šid 2026, manifestacija posvećena očuvanju gastronomskog nasleđa Srema.

Manifestacija će biti održana u Slovačkom domu u Šidu, gde će se organizovati takmičenje u pripremi suve fermentisane kobasice. Takmičari će se nadmetati u tri kategorije: sremska kobasica, međunarodna kobasica i kulenova seka.

Javno ocenjivanje uzoraka, otvoreno za sve zainteresovane posetioce, biće organizovano u petak, 6. februara, od 15 do 19 časova, kao i u subotu, 7. februara, sa početkom u 11 časova.

Centralni program u subotu, 7. februara, održaće se ispred Slovačkog doma, gde će već od 9 časova biti u ponudi pečene kobasice u lepinji, vrući čvarci i mast, kao i prodaja suvomesnatih proizvoda, rakije i vina. Svečana večera i proglašenje pobednika uz muziku uživo zakazani su za 19 časova, a cena ulaznice za večeru iznosi 1.500 dinara. Takmičari koji donesu jedan par kobasica za takmičenje imaće obezbeđenu besplatnu ulaznicu za svečanu večeru.

Rezervacije su moguće putem telefona 064/04 713 79, svakog dana od 18 do 22 časa. Organizatori pozivaju sve ljubitelje dobre hrane i tradicije da dođu u Šid, uživaju u vrhunskim kobasicama i zajedno sačuvaju duh Srema u pravoj domaćinskoj atmosferi.

