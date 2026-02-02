Stefan Đonić šampion Srbije

U vikendu za nama u Atletskoj dvorani u Beogradu, održano je Prvenstvo Srbije za starije juniore/ke (U20).

Za Atletski klub Sirmium iz Sremske Mitrovice nastupili su Vanja Zorić (tek prva godina mlađih juniorki) koja je zauzela četvrto mesto u disciplini 60m prepone. Vanja je izuzetno napredovala i od nje se u budućnosti očekuju vredni rezultati. U istoj disciplini kod muškaraca, svoju dominaciju i nepobedivost ponovo je potvrdio Stefan Đonić. Istrčao je neverovatnu trku i dominantno prošao kroz cilj kao prvi.

-Imali smo zaista poteškoća u sprovođenju trenažnog procesa usled vremenskih nepogoda, kao i sa prehladom zbog koje je odsustvovao gotovo dve nedelje. Ova titula nam daje dodatnu energiju za pripreme koje slede u cilju ispunjavanja norme u disciplini 110m prepone za Svetsko juniorsko prvenstvo, koje se održava na leto u Oregonu (SAD) – napominje trener Slobodan Macanović.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.