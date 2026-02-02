  • ponedeljak, 2. februar 2026.
Stefan Đonić šampion Srbije
Sport | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Stefan Đonić šampion Srbije

2. februar 2026. godine

U vikendu za nama u Atletskoj dvorani u Beogradu, održano je Prvenstvo Srbije za starije juniore/ke (U20).

Za Atletski klub Sirmium iz Sremske Mitrovice nastupili su Vanja Zorić (tek prva godina mlađih juniorki) koja je zauzela četvrto mesto u disciplini 60m prepone. Vanja je izuzetno napredovala i od nje se u budućnosti očekuju vredni rezultati. U istoj disciplini kod muškaraca, svoju dominaciju i nepobedivost ponovo je potvrdio Stefan Đonić. Istrčao je neverovatnu trku i dominantno prošao kroz cilj kao prvi.

-Imali smo zaista poteškoća u sprovođenju trenažnog procesa usled vremenskih nepogoda, kao i sa prehladom zbog koje je odsustvovao gotovo dve nedelje. Ova titula nam daje dodatnu energiju za pripreme koje slede u cilju ispunjavanja norme u disciplini 110m prepone za Svetsko juniorsko prvenstvo, koje se održava na leto u Oregonu (SAD) – napominje trener Slobodan Macanović.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Do četvrtka 5. februara sve kancelarije „Svoj na svome“ rade od 8 do 17 časova
categories_image
Medalje za Ivu Bežanović i Teodoru Čonić na Prvenstvu Srbije
categories_image
O PUTOVANjIMA SA PREDRAGOM SRETENOVIĆEM: Gde god krene, priča počinje
categories_image
PU „PČELICA“: Sveti Sava, praznik zajedništva, vrednosti i odrastanja
categories_image
Radno u Donjem Tovarniku: Sloboda se priprema za nastavak sezone
categories_image
Akcije dobrovoljnog davanja krvi 29. i 30. januara u Sremskoj Mitrovici
Povezane Vesti
categories_image

Sport

Pobeda i poraz u Sremskoj ligi z...

categories_image

Sport

Favoriti po planu

categories_image

Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica | Kultura

Promocija romana Laure Barne „Sv...

categories_image

Društvo | Kultura | Reportaža | Sremska Mitrovica

UMETNICA RUŽICA ŠPANOVIĆ, O PROJ...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt