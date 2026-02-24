Šiđani na Festivalu kisačkog Kulena

Delegacija Udruženja Sremska svinjokolja i kobasicijada Šid boravila je u subotu, 21. februara u Kisaču, na 4. Festivalu kisačkog kulena, manifestaciji koja okuplja brojne proizvođače i poštovaoce tradicionalnih mesnih proizvoda.

Predstavnici Udruženja takmičili su se u pravljenju sveže kobasice, predstavljajući sremačku tradiciju, kvalitet i umeće koje se prenosi generacijama. U konkurenciji brojnih učesnika, delegacija iz Šida dostojno je predstavila svoj rad i iskustvo.

Pored takmičarskog dela, posebna pažnja posvećena je promociji manifestacija Sremska kobasicijada i Srem Klob Kob Fest, koje iz godine u godinu okupljaju veliki broj učesnika i posetilaca, čuvajući i unapređujući gastronomsku tradiciju Srema. Posebnu čast za Udruženje predstavlja činjenica da je Stanislav Đierčan, podpredsednik Udruženja i vitez od kobasice, bio član stručne komisije za ocenjivanje takmičarskih kobasica, čime je još jednom potvrđen stručni ugled i značaj koji šidsko Udruženje ima među organizatorima i proizvođačima.

Foto: Udruženje Sremska svinjokolja i kobasicijada Šid

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.