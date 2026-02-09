Raspored rada službi Doma zdravlja u Rumi tokom rekonstrukcije

Ruma-Rekonstrukcija zgrade Doma zdravlja u Rumi počinje 23.februara. S tim u vezi u ustanovi će biti organizovan rad po sužbama u onim delovima zgrade koji u prvoj fazi neće biti obuhvaćeni radovima.
Privremeni raspored službi:
-Služba opšte medicine – prostorije Preventivnog centra,
-Služba medicine rada – prostor bivše Sportske medicine
-HEO služba – prostor pre škole roditeljstva,
-Nutricionista i Preventivni centar – prostor pre ulaska na ginekologiju
-Služba kućne nege – prostorije ginekologije (desna strana),
-ORL i dermatoverenološka služba – prostorije Službe interne medicine,
-Psiholog – prostorije fizijatrije,
-Stomatološka služba – prostor dečije stomatologije,
-Oftalmološka služba – po početku rada ordinaciju će deliti sa psihijatrijskom službom, po smenama
-Uprava Doma zdravlja – objekat preko puta Službe hitne medicinske pomoći, u zgradi bivše kućne nege.
Svi prostori u kojima su službe privremeno smeštene biće jasno i adekvatno obeleženi, a zaposleni će biti na raspolaganju građanima za dodatne informacije i usmeravanje.