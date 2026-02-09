  • ponedeljak, 9. februar 2026.
Raspored rada službi Doma zdravlja u Rumi tokom rekonstrukcije
Društvo | Vesti | Ruma
0 Komentara

Raspored rada službi Doma zdravlja u Rumi tokom rekonstrukcije

9. februar 2026. godine

Ruma-Rekonstrukcija zgrade Doma zdravlja u Rumi počinje 23.februara. S tim u vezi u ustanovi će biti organizovan rad po sužbama u onim delovima zgrade koji u prvoj fazi neće biti obuhvaćeni radovima.
Privremeni raspored službi:
-Služba opšte medicine – prostorije Preventivnog centra,
-Služba medicine rada – prostor bivše Sportske medicine
-HEO služba – prostor pre škole roditeljstva,
-Nutricionista i Preventivni centar – prostor pre ulaska na ginekologiju
-Služba kućne nege – prostorije ginekologije (desna strana),
-ORL i dermatoverenološka služba – prostorije Službe interne medicine,
-Psiholog – prostorije fizijatrije,
-Stomatološka služba – prostor dečije stomatologije,
-Oftalmološka služba – po početku rada ordinaciju će deliti sa psihijatrijskom službom, po smenama
-Uprava Doma zdravlja – objekat preko puta Službe hitne medicinske pomoći, u zgradi bivše kućne nege.
Svi prostori u kojima su službe privremeno smeštene biće jasno i adekvatno obeleženi, a zaposleni će biti na raspolaganju građanima za dodatne informacije i usmeravanje.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Pojačana kontrola teretnih vozila i autobusa od 9. do 15. februara
categories_image
Upozorenje građanima na novi vid internet prevare putem WhatsApp aplikacije
categories_image
Lepe vesti iz porodilišta: Rođeno 26 beba
categories_image
Mihajlo Kostić najbolji na geodetskom odseku
categories_image
Branku Oreščaninu nagrada za životno delo
categories_image
Počeo „Volonterski servis 022“
Povezane Vesti
categories_image

Društvo

NA KIOSCIMA JE NOVI BROJ „SREMSK...

categories_image

Vesti | Inđija

Pokrajinski sekretar Ognjen Bjel...

categories_image

Društvo | Zabava | Sremska Mitrovica

Dečiji festival „Pričaj mi...

categories_image

Društvo | Reportaža | Sremska Mitrovica

Priroda Zasavice i manifestacije...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt