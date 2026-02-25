  • sreda, 25. februar 2026.
Radovi na državnom putu I A reda broj 3, petlje Sremska Mitrovica – petlja Kuzmin
Radovi na državnom putu I A reda broj 3, petlje Sremska Mitrovica – petlja Kuzmin

25. februar 2026. godine

Iz „Puteva Srbije“ d.o.o. obaveštavaju vozače da se od 25. februara, od 9 časova, do 14. marta, u toku svetlog dela dana, izvode radovi na snimanju trase državnog puta I A reda broj 3, na deonici petlja Sremska Mitrovica – petlja Kuzmin, u oba smera.

Radovi će se izvoditi sukcesivno od petlje Sremska Mitrovca ka petlji Kuzmin, a zatim u suprotnom smeru.
Za saobraćaj će biti zatvorena zaustavna saobraćajna traka, u dužini od 200 m.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Izvor: Putevi Srbije

