Radovi na državnom putu I A reda broj 3, petlje Sremska Mitrovica – petlja Kuzmin

Iz „Puteva Srbije“ d.o.o. obaveštavaju vozače da se od 25. februara, od 9 časova, do 14. marta, u toku svetlog dela dana, izvode radovi na snimanju trase državnog puta I A reda broj 3, na deonici petlja Sremska Mitrovica – petlja Kuzmin, u oba smera.
Radovi će se izvoditi sukcesivno od petlje Sremska Mitrovca ka petlji Kuzmin, a zatim u suprotnom smeru.
Za saobraćaj će biti zatvorena zaustavna saobraćajna traka, u dužini od 200 m.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Izvor: Putevi Srbije