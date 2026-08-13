Jedna osoba povređena u saobraćaju

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Stare Pazove i Rume, evidentirane su tri saobraćajne nezgode.

U saobraćajnoj nezgodi na području Stare Pazove, povređena je jedna osoba.

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