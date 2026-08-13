Najava isključenja struje za petak, 14. avgust

Za petak, 14. avgust, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 08:00 do 12:00 časova

Cela sela Ležimir, Šišatovac i vikend naselja Banovac i Kosovac

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