Najava isključenja struje za četvrtak, 21. decembar

Za četvrtak, 21. decembar zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Šid od 08:30 do 14:30 časova

Save Sogića 134-166 59-81 i

Fruškogorska brojevi 121, 123 i bb

Pinkijeva od broja 100 do 112, od 103 do 111 i bb

S. Brnjaševića od broja 12 do 30, od 27 do 43 i bb

Šid od 08:00 do 14:00 časova

Vojvode Stepe od broja 1 do 29 i bb

Šid od 10:00 do 11:00 časova

Cara Dušana od broja 29 do 37, od 45 do 47, od 51 do 59, od 32 do 54 i broj 28

Proleterska od broja 1 do 45 i od 2 do 44

Branka Radičevića od broja 1 do 21 i od 2 do 22

Marka Oreškovića od broja 5 do 39a i od 2 do 40

Optičko čvorište NOD-2 – ul. Marka

Oreškovića b.b.

Prvog maja od broja 1 do 21 i od 2 do 26

Svetozara Markovića od broja 1 do 43 i od 2 do 44a

Optičko čvorište NOD-3

Svetozara Markovića b.b.

Petra Kočića broj 36

Šid od 08:30 do 11:00 časova

Cara Dušana broj 48

