Izmena režima saobraćaja u centru grada zbog Srem Folk Festa

Zbog održavanja Međunarodnog festivala „Srem Folk Fest“, u Sremskoj Mitrovici će od 11. do 14. avgusta, svakog dana u periodu od 20.30 do 23 časa, biti privremeno izmenjen režim saobraćaja u centru grada.

Za saobraćaj motornih vozila biće zatvoreni deo Ulice kralja Petra I, od Uprave za trezor do zgrade Policijske uprave, deo Zanatlijske ulice i Ribarske obale, kao i deo Ulice Vuka Karadžića, Trg Svetog Stefana i Žitni trg. Biće zatvoren i izlaz iz Ulice Šećer sokak na Trg Svetog Stefana.

Istovremeno će biti izmenjen jednosmerni režim saobraćaja u Puškinovoj ulici, tako što će saobraćaj biti dozvoljen kroz Svetlu ulicu, u smeru od Puškinove ka keju.

Saobraćaj će tokom trajanja obustave biti preusmeren na alternativne pravce.

Isti režim saobraćaja biće na snazi i u subotu, 15. avgusta, od 20.30 do 23 časa, zbog održavanja koncerta tamburaške muzike „Od begeša do primaša“.

Izmena režima saobraćaja sprovodi se na osnovu rešenja Gradske uprave za e-poslove i urbanu mobilnost Grada Sremska Mitrovica.

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