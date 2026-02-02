Prijave za pakete solidarne pomoći za rumske penzionere

Ruma – Opštinsko udruženje penzionera Ruma obaveštava sve penzionere, bez obzira na to da li su članovi udruženja, da od 2. februara mogu da se prijave za dobijanje paketa solidarne pomoći, a prijave traju do 25.februara.Pravo na podnošenje prijave imaju penzioneri čija penzija ne prelazi iznos od 34.201,32 dinara.Kada je reč o korisnicima srazmernih penzija (inostrana penzija i penzija Fonda PIO Republike Srbije), zbir ukupnih primanja takođe ne sme prelaziti navedeni iznos.

Za podnošenje prijave neophodno je priložiti ček od penzije, dok se lična karta daje na uvid. Korisnici srazmernih penzija dužni su da uz prijavu dostave oba čeka od penzije.

Prijave se mogu podneti radnim danima u Udruženju penzionera Ruma.

