  • utorak, 3. februar 2026.
Prijave za pakete solidarne pomoći za rumske penzionere
Društvo | Vesti | Ruma
0 Komentara

Prijave za pakete solidarne pomoći za rumske penzionere

2. februar 2026. godine

Ruma – Opštinsko udruženje penzionera Ruma obaveštava sve penzionere, bez obzira na to da li su članovi udruženja, da od 2. februara mogu da se prijave za dobijanje paketa solidarne pomoći, a prijave traju do 25.februara.Pravo na podnošenje prijave imaju penzioneri čija penzija ne prelazi iznos od 34.201,32 dinara.Kada je reč o korisnicima srazmernih penzija (inostrana penzija i penzija Fonda PIO Republike Srbije), zbir ukupnih primanja takođe ne sme prelaziti navedeni iznos.
Za podnošenje prijave neophodno je priložiti ček od penzije, dok se lična karta daje na uvid. Korisnici srazmernih penzija dužni su da uz prijavu dostave oba čeka od penzije.
Prijave se mogu podneti radnim danima u Udruženju penzionera Ruma.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Počele prijave za Opštinsku smotru recitatora u Pećincima
categories_image
Do četvrtka 5. februara sve kancelarije „Svoj na svome“ rade od 8 do 17 časova
categories_image
Objavljen kalendar svih podsticaja u poljoprivredi za 2026. godinu
categories_image
U dve akcije krv dalo 58 dobrovoljnih davalaca
categories_image
Protekle nedelje rođeno 20 beba u Sremskoj Mitrovici
categories_image
SAMAČKI DANI STARIJIH INĐINČANA: Vatra koja greje dušu
Povezane Vesti
categories_image

Ekonomija | Vesti

Plakete najboljima

categories_image

Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica

SVETSKI DAN VODA: Na Izvorištu s...

categories_image

Društvo | Vesti | Šid

Otvoren račun za donacije opštin...

categories_image

Društvo | Zabava | Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti

ODRŽANA 23. SMUĐIJADA: Кapitalac...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt