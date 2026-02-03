Predstavnik Muzeja Srema govorio na dva značajna naučna skupa

Tokom protekle nedelje, „Muzej Srema“ imao je svog predstavnika na dva značajna naučno-stručna skupa.

Najpre je u ponedeljak 26. januara Stevo Lapčević kao dobitnik „Zlatne značke“ Kulutrno-prosvetne zajednice dobio mogućnost da u „Jugoslovenskoj kinoteci“ u Beogradu, govori na skupu „Srpska kultura danas: istorijsko iskustvo, problemi, perspektive“, koji je skupa sa „Kulturno-prosvetnom zajednicom“ organizovalo Ministarstvo kulutre, a koji je okupio naučnike, književnike, umetnike i rukovodioce najznačajnijih kulturnih institucija Srbije: od Ministarstva kulutre, preko direktora „Narodnog muzeja“, „Muzeja Grada Beograda“, „Vojnog muzeja“, arhiva Srbije, Jugoslavije i Vojvodine, te ustanova kulture sa Kosova i Metohije i širom srpskog kulturnog prostora.

Tom prilikom Lapčević je govorio na temu „Rad u kulturi kao duhovni poziv: između strukturalne ograničenosti i volje“ u kojem je ukazivao na raskorak između nosilaca kulturne politike i radnika u kulturi, na strukturalna ograničenja koja se ogledaju u projektovanim budžetima, stepenu zainteresovanosti kreatora javnog života u lokalnim zajednicama za kulturu i druge „objektivne“ probleme sa jedne strane i potrbe da se napori u zaštiti, istraživanju i prezentovanju kulturno-istorijskskog nasleđa shvate ne kao prosta radna obaveza, već kao duhovni poziv koji obavezuje da se ne prepušta realnim problemima koji se u konačnici neretko uzimaju i kao izgovor za pasivan odnos prema nasleđu.

Tri dana kasnije, Lapčević je učestvovao i na naučnom skupu koji su zajednički u Novom Sadu organizovali PKC „Nasleđe“ i Matica srpska, na temu „Bratska (slovenska) nit – mostovi kulture i prijateljstva“. Tom prilikom, na skupu koji je okupio profesore univerziteta, naučne istraživače iz Srbije i Rusije, Lapčević je kao politikolog govorio na temu „Uloga religije i kulutre ideniteta u javnoj politici na Balkanu: (ne)mogućnost saradnje“ i tom prilikom ukazivao na značaj koji u određenju (geo)političkih obrazaca slovenskih naroda na Balkanu imaju dva kulutrno-civilizacijska impulsa koji su (u različitim istorijskim formama) oblikovala poluostrvo: evropski i evroazijski.

Izvor: Muzej Srema

