Podrška porodicama sa troje ili četvoro dece za rešavanje stambenog pitanja
Društvo | Ekonomija | Vesti
Podrška porodicama sa troje ili četvoro dece za rešavanje stambenog pitanja

19. februar 2026. godine

Pokrajinska vlada će u ovoj godini, sa ukupno 250 miliona dinara bespovratnih sredstava, podržati porodice na teritoriji AP Vojvodine u kojima se rodi treće ili četvrto dete, za rešavanje stambenog pitanja ili unapređenje uslova stanovanja, odlučeno je na sednici kojoj je predsedavala predsednica Maja Gojković.

Pravo na ta sredstva imaju porodice iz Vojvodine, bračne i vanbračne zajednice sa decom, kao i jednoroditeljske porodice, u kojima se, počev od 1. oktobra 2024. godine, pa do dana raspisivanja konkursa, rodi treće ili četvrto dete.

Doneta je i odluka o dodeli bespovratnih sredstava porodicama na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu nepokretnosti čiji će vlasnik biti žena, za šta je u 2026. godini opredeljeno ukupno 110 miliona dinara.

Pravo na ta sredstva imaju porodice, bračne i vanbračne zajednice, kao i jednoroditeljske porodice, odnosno samohrane majke sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine.

Cilj ove mere podrške je otklanjanje i sprečavanje diskriminacije i ostvarivanje jednakih mogućnosti žena i muškaraca, unapređenjem položaja žena i njihovim ekonomskim osnaživanjem. Statistika pokazuje da su žene na teritoriji AP Vojvodine vlasnice nepokretnosti u 13,95 odsto, a suvlasnice u 12 odsto slučajeva.

U protekle tri godine 705 porodica sa troje ili četvoro dece dobilo je podršku za rešavanje stambenog pitanja ili unapređenje uslova stanovanja, dok je 105 žena postalo vlasnicama nepokretnosti.

Oba konkursa za dodelu bespovratnih sredstava raspisaće Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

