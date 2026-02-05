Počelo elektronsko podnošenje prijava za upis dece u vrtiće

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije saopštila je danas da su 2. februara počeli ovogodišnji konkursi za upis dece u predškolske ustanove u više od 30 opština i gradova širom Srbije.

Prijave se podnose elektronski pomoću usluge eVrtić na portalu eUprava i dostupne su svim eGrađanima, odnosno registrovanim korisnicima portala eID, bez obzira na to na koji način pristupaju portalu, pri čemu je celokupan spisak predškolskih ustanova obuhvaćenih konkursom dostupan u okviru pomenute usluge na portalu eUprava.

Novina je da će u slučaju da su oba roditelja strani državljani, oni moći da podnesu zahtev za upis deteta u vrtić, s obzirom na to da je usluga omogućena i stranim državljanima sa stalnim ili privremenim boravkom u Republici Srbiji.

Kancelarija za IT i eUpravu poziva roditelje da prate objavljivanje konkursa u svojim opštinama i gradovima kako bi blagovremeno i elektronskim putem podneli zahtev za upis deteta u predškolsku ustanovu.

Registracija građana na portal eUprava moguća je onlajn i to kreiranjem korisničkog imena i lozinke ili korišćenjem mobilne aplikacije ConsentID ili kvalifikovanim elektronskim sertifikatom.

Usluga eVrtić za predškolske ustanove Grada Beograda je dostupna, ali za prošlogodišnji konkurs, s obzirom na to da ovogodišnji još nije objavljen, navodi se u saopštenju.

