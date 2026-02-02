Počele prijave za Opštinsku smotru recitatora u Pećincima

Kulturni centar „Pećinci“ obaveštava decu i mlade da su počele prijave za Opštinsku smotru recitatora „Pesniče naroda mog“, koja se nalazi u Kalendaru takmičenja Ministarstva prosvete Republike Srbije. Smotra se organizuje u saradnji sa Savezom umetničkog stvaralaštva amatera Vojvodine, pod pokroviteljstvom Opštine Pećinci, a pravo učešća imaju učenici osnovnih i srednjih škola, koji prethodno prođu školski nivo takmičenja.

Opštinska smotra recitatora održaće se u utorak, 10. marta, sa početkom u 10.00 časova, u Skupštinskoj sali Opštinske uprave Opštine Pećinci.

Prijave se vrše elektronski putem sledećeg linka, a rok za dostavljanje prijava je četvrtak, 5. mart, do 12.00 časova. Popunjene prijave šalju se na imejl adresu: kulturnicentarpecinci@gmail.com .

Organizatori podsećaju da je uz prijavu obavezno dostaviti saglasnost roditelja ili staratelja, koja se donosi na dan održavanja smotre. Takmičenje se odvija u tri uzrasne kategorije: mlađi uzrast (I–IV razred), srednji uzrast (V–VIII razred) i stariji uzrast (srednjoškolci). Stručni žiri će na opštinskom nivou izabrati po četiri najbolja recitatora u svakoj kategoriji, koji će steći pravo učešća na Zonskoj smotri recitatora koja će se održati u Sremskoj Mitrovici 21. i 22. marta.

Kulturni centar „Pećinci“ poziva škole, nastavnike i učenike da se uključe u ovo tradicionalno takmičenje i doprinesu negovanju lepe reči i poetskog izraza.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.