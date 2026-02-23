Opština Pećinci dobila virtuelni muzej nepokretnog kulturnog nasleđa

Kulturni centar „Pećinci“ uspešno je realizovao projekat „Virtuelni muzej nepokretnog kulturnog nasleđa u Donjem Sremu“, uz finansijsku podršku Ministarstva kulture Republike Srbije, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama i sufinansiranje Opštine Pećinci.

Projekat je realizovan kao sveobuhvatna inicijativa usmerena na zaštitu, očuvanje, digitalizaciju i savremenu prezentaciju kulturne baštine Donjeg Srema, sa posebnim naglaskom na nepokretna kulturna dobra koja su često nedovoljno vidljiva, slabo dostupna ili izložena riziku od propadanja.

U okviru prve faze virtuelnog muzeja digitalizovana su 34 nepokretna kulturna dobrasa teritorije opštine Pećinci od ukupno 131, koja se prostiru na 15 naselja: Ašanja, Brestač, Deč, Donji Tovarnik, Karlovčić, Kupinovo, Obrež, Ogar, Pećinci, Popinci, Prhovo, Sibač, Sremski Mihaljevci, Subotište i Šimanovci. Obuhvaćeni su objekti narodnog graditeljstva, sakralni objekti, tvrđava, kulturno-istorijske celine, građanska arhitektura, memorijalni kompleksi, spomenici, spomen-obeležja i arheološka nalazišta. Realizacija projekta koja je trajala od juna do decembra 2025. godine obuhvatila je terenska istraživanja, fotografisanje, snimanje kulturnih dobara, kao i izradu 3D virtuelnih tura. Pored vizuelne dokumentacije, pripremljeni su i stručni tekstovi, koji pružaju istorijski, kulturni i arhitektonski kontekst svakog pojedinačnog lokaliteta.

Svi prikupljeni materijali integrisani su u interaktivnu onlajn platformu – virtuelni muzej (https://kcpecinci.rs/virtuelni-muzej/), koji omogućava korisnicima virtuelne obilaske, video snimke, fotografije i informativne sadržaje. Platforma je osmišljena kao obrazovni, istraživački i turistički resurs, prilagođen različitim kategorijama korisnika – od učenika i studenata, preko stručnjaka, do šire javnosti i turista.

Posebna pažnja tokom realizacije projekta posvećena je društvenoj odgovornosti i pristupačnosti, kako bi kulturno nasleđe bilo dostupno i društveno osetljivim grupama. Virtuelni format omogućava ravnopravan pristup kulturnim sadržajima, bez prostornih i fizičkih ograničenja.

Projekat je realizovan u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture u Sremskoj Mitrovici, uz učešće stručnjaka iz oblasti arheologije, arhitekture, digitalizacije i kulturnog nasleđa, kao i u partnerstvu sa lokalnim institucijama i organizacijama. Ovakva saradnja doprinela je primeni savremenih metodologija i međunarodnih standarda u oblasti zaštite kulturne baštine.

Virtuelni muzej nepokretnog kulturnog nasleđa u Donjem Sremu predstavlja značajan korak ka očuvanju kulturnog identiteta regiona, ali i ka razvoju kulturnog turizma i edukacije. Projekat je zamišljen kao dugoročna platforma, sa mogućnošću daljeg proširivanja i uključivanja preostalih kulturnih dobara sa područja Donjeg Srema.

Kulturni centar „Pećinci“ ovim projektom potvrđuje svoju ulogu aktivnog nosioca savremenih kulturnih inicijativa, koje povezuju tradiciju, struku i nove tehnologije, stvarajući trajnu vrednost za lokalnu zajednicu i šire društveno okruženje.

-Ovaj projekat predstavlja važan korak u očuvanju i savremenom tumačenju kulturnog nasleđa našeg kraja. Kulturni centar Pećinci nastoji da kroz savremene forme i digitalne alate približi kulturu svim generacijama, posebno mladima. Verujemo da će rezultati projekta imati dugoročan značaj za lokalnu zajednicu i kulturni identitet Srema – rekao je Slobodan Stanković, direktor Kulturnog centra „Pećinci“.

– Projekat je osmišljen kao spoj stručnog istraživanja, savremenih tehnologija i dostupnosti sadržaja široj javnosti. Tokom realizacije posebna pažnja posvećena je autentičnosti, tačnosti podataka i njihovoj jasnoj prezentaciji. Naš cilj je da kulturno nasleđe postane vidljivo, razumljivo i trajno dostupno, kako sadašnjim, tako i budućim generacijama – reči su Perice Odobašića, arheologa i koordinatora projekta.

Ilija Nedić, direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture istakao je da ovakvi projekti imaju izuzetan značaj jer doprinose očuvanju nepokretnog kulturnog nasleđa kroz savremene i održive pristupe.

– Saradnja sa lokalnim institucijama kulture omogućava da stručno znanje bude primenjeno u praksi i dostupno javnosti. Zavod za zaštitu spomenika kulture podržava inicijative koje spajaju zaštitu, edukaciju i modernu prezentaciju kulturnih dobara – rekao je Nedić.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.