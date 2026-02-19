Nova fasada na objektu Loline škole u Rumi

Ruma-U toku su radovi na spoljašnjem uređenju fasade Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ Rumi. Za uređenje spoljne fasade objekta, Pokrajinska vlada AP Vojvodine opredelila je 13.670.000 dinara. Obnova fasade samo je završna faza sveobuhvatnih radova koji su u prethodnom periodu realizovani u OŠ „Ivo Lola Ribar“.

