Nastavljaju se radovi u Beški

U okviru projekta „Čista Srbija“, nastavljaju se radovi na izgradnji kanalizacione mreže u naseljenom mestu Beška. Zbog izvođenja radova, ulica Devet Jugovića privremeno je zatvorena za saobraćaj, na deonici od raskrsnice sa ulicom Cara Dušana do raskrsnice sa Vinogradarskom ulicom.

Radovi se izvode na kompletnoj dužini linijskog objekta u ovoj ulici, u dužini od 1.055 metara, od raskrsnice sa ulicom Cara Dušana do raskrsnice sa ulicom Кneza Miloša u Beški.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture sprovodi ovaj projekat čija ukupna vrednost iznosi 306 miliona i 111 hiljada dinara.

Projekat izgradnje komunalne-kanalizacione infrastrukture kao i infrastrukture za odlaganje komunalnog čvrstog otpada u Republici Srbiji sa radnim nazivom „Čista Srbija“ za čije sprovođenje je nadležno Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture koncipiran je na osnovu potrebe za povećanom ekološkom zaštitom voda i zemlje.

M.S.

