Konkurs za učenike: Priče, crteži i video o dedi

Srpsko odeljenje Međunarodnog fonda duhovnog jedinstva naroda, Hram Svetog Save i Pravoslavno sportsko udruženje „Sveti Srb i ja“ raspisali su međunarodni konkurs u okviru projekta „Dani slovenske pismenosti“, na temu „Moj deda“. Konkurs je namenjen učenicima osnovnih i srednjih škola iz Srbije, ali i iz drugih zemalja.

Cilj konkursa je podsticanje duhovnog, moralnog i patriotskog vaspitanja dece i omladine, očuvanje srpskog jezika, istorije i tradicije, kao i skretanje pažnje na značaj ćiriličnog pisma i lepog rukopisa. Poseban akcenat ove godine stavljen je na vraćanje lika dede u pamćenje i detinjstvo savremenog deteta, kroz porodične priče, istoriju, maštu i vrednosti koje se prenose generacijama.

Učesnici mogu da se prijave u tri kategorije: literarni radovi, likovni radovi i video radovi. Konkurs je podeljen u tri uzrasne grupe – učenici od trećeg do petog razreda osnovne škole, od šestog do osmog razreda, kao i učenici srednjih škola. Svaki učesnik može da pošalje samo jedan rad.

Literarni radovi treba da budu originalni i neobjavljeni, dužine od jedne do dve strane kucanog teksta. Likovni radovi mogu biti urađeni u tehnici po izboru, u dimenzijama od 20×30 do 50×60 centimetara. Video radovi treba da traju od tri do pet minuta i mogu biti dokumentarnog, muzičkog, istorijskog ili pripovedačkog karaktera, a cilj im je da na kreativan način predstave lik i značaj dede u porodici i životu deteta.

Krajnji rok za slanje radova je 18. maj, a rezultati konkursa biće objavljeni najkasnije do 25. maja. Radovi se mogu poslati poštom na adresu Srpskog odeljenja Međunarodnog fonda duhovnog jedinstva naroda u Beogradu ili elektronskim putem na mejl organizatora.

Stručni žiri, koji čine književnici, urednici dečijih časopisa i akademski umetnici, nagradiće po tri rada u svakoj kategoriji i uzrasnoj grupi. Prvonagrađeni učenici iz starijih grupa osvojiće četrnaestodnevno letovanje na Krfu, dok su za ostale nagrađene obezbeđene vredne nagrade.

