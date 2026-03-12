  • četvrtak, 12. mart 2026.
Konkurs za učenike: Priče, crteži i video o dedi
Društvo | Vesti
0 Komentara

Konkurs za učenike: Priče, crteži i video o dedi

12. mart 2026. godine

Srpsko odeljenje Međunarodnog fonda duhovnog jedinstva naroda, Hram Svetog Save i Pravoslavno sportsko udruženje „Sveti Srb i ja“ raspisali su međunarodni konkurs u okviru projekta „Dani slovenske pismenosti“, na temu „Moj deda“. Konkurs je namenjen učenicima osnovnih i srednjih škola iz Srbije, ali i iz drugih zemalja.

Cilj konkursa je podsticanje duhovnog, moralnog i patriotskog vaspitanja dece i omladine, očuvanje srpskog jezika, istorije i tradicije, kao i skretanje pažnje na značaj ćiriličnog pisma i lepog rukopisa. Poseban akcenat ove godine stavljen je na vraćanje lika dede u pamćenje i detinjstvo savremenog deteta, kroz porodične priče, istoriju, maštu i vrednosti koje se prenose generacijama.

Učesnici mogu da se prijave u tri kategorije: literarni radovi, likovni radovi i video radovi. Konkurs je podeljen u tri uzrasne grupe – učenici od trećeg do petog razreda osnovne škole, od šestog do osmog razreda, kao i učenici srednjih škola. Svaki učesnik može da pošalje samo jedan rad.

Literarni radovi treba da budu originalni i neobjavljeni, dužine od jedne do dve strane kucanog teksta. Likovni radovi mogu biti urađeni u tehnici po izboru, u dimenzijama od 20×30 do 50×60 centimetara. Video radovi treba da traju od tri do pet minuta i mogu biti dokumentarnog, muzičkog, istorijskog ili pripovedačkog karaktera, a cilj im je da na kreativan način predstave lik i značaj dede u porodici i životu deteta.

Krajnji rok za slanje radova je 18. maj, a rezultati konkursa biće objavljeni najkasnije do 25. maja. Radovi se mogu poslati poštom na adresu Srpskog odeljenja Međunarodnog fonda duhovnog jedinstva naroda u Beogradu ili elektronskim putem na mejl organizatora.

Stručni žiri, koji čine književnici, urednici dečijih časopisa i akademski umetnici, nagradiće po tri rada u svakoj kategoriji i uzrasnoj grupi. Prvonagrađeni učenici iz starijih grupa osvojiće četrnaestodnevno letovanje na Krfu, dok su za ostale nagrađene obezbeđene vredne nagrade.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Za dva meseca novih stotinu parking mesta
categories_image
Uređenje dvorišta kod Belih kula
categories_image
Apel za Srđana iz Kuzmina
categories_image
Grejna sezona trajaće do aprila
categories_image
Pooštrava se kontrola dodele podsticaja poljoprivrednicima
categories_image
Održano poetsko veče Ženski glasovi u savremenoj srpskoj poeziji
Povezane Vesti
categories_image

Vesti

Osvećena obnovljena crkva u Bele...

categories_image

Vesti

Najava isključenja struje za pon...

categories_image

Društvo | Hronika | Vesti

Nestašica vode zbog radova

categories_image

Sport | Vesti | Ruma

Rumljani velikog srca

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt