Karatisti Železničara uspešni na Prvenstvu Srema u Staroj Pazovi

Karatisti Inđijskog Železničara imali su odlične nastupe na Prvenstvu Srema za mlađe uzrasne kategorije u Staroj Pazovi.

Prvo mesto u apsolutnoj kategoriji u katama izborila je Tamara Marković pobedivši u finalu sa 2:1 svoju klubsku koleginicu Aleksandru Bodrožić koja je izborila srebrnu medalju.

Borbašice Železničara imale su uspešan nastup, Ivana Grebović izborila je prvo mesto u kategoriji nade borbe -45kg, Anđela Živanović u kategoriji nade borbe -35kg i Lena Ćakić u kategoriji borbe pionirke -30kg. U muškim nadama prvo mesto izborio je Uroš Grmuša u kategoriji -50kg.

Drugo mesto izborila je kod ekipa ženskih nada u sastavu Simona Marčeta, Tamara Turkalj, Ivana Grebović i Anđela Živanović. Pojedinačno drugo mesto izborila je Tamara Turkalj u kategoriji nade borbe -50kg. dok je treće mesto izborila Simona Marčeta u kategoriji borbe +50kg.

Kod poletaraca prvo mesto u katana B klasa izborio je Teodor Rokvić, kao i Miloš Jovanović u C klasi, dok je Miloš Đorđević osvojio bronzanu medalju.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.