Juče tri saobraćajne nesreće
25. februar 2026. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Stare Pazove, Sremske Mitrovice i Inđije, registrovane su tri saobraćajne nezgode. Povređene su dve osobe.

