Zdraviji prostor za mališane u Šimanovcima

U organizaciji Saveta mesne zajednice Šimanovci, u dvorištu vrtića u ovom naselju je sprovedena akcija ozelenjavanja prostora u kojem deca iz vrtića borave i igraju se. U akciju se uključili i zaposleni u vrtiću i meštani, a zasađeno je ukupno 34 sadnice, od koji su 20 sadnica drveća donacija porodice Kosanić iz Sremskih Mihaljevaca, dok je 14 sadnica voća obezbedila Mesna zajednica Šimanovci.

Predsednik Saveta MZ Šimanovci Aleksandar Mandić ističe da je ovo samo jedna od akcija ozelenjavanja koje su do sada realizovane u vrtiću, sve sa ciljem da se deci obezbede što bolji i zdraviji uslovi za odrastanje.

“Pored toga, ovakve akcije, u koje su deca uvek maksimalno uključena, imaju za cilj da im se od najranijeg uzrasta razvija svest o značaju očuvanja zdrave životne sredine. Danas smo sadnice šljive i kajsije zasadili u dečji voćnjak iza objekta vrtića. Tu deca kroz igru uče da je važno da uzgajaju, a ne da uništavaju i nadamo se da će kada odrastu nastaviti ovo što smo mi započeli i da će umeti da sačuvaju čistu i zdravu životnu sredinu za svoju decu” – izjavio je Mandić.

On je najavio da će akcije ozelenjavanja u Šimanovcima nastaviti kontinuirano da se sprovode.

