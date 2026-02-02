Do četvrtka 5. februara sve kancelarije „Svoj na svome“ rade od 8 do 17 časova

Akcija „Svoj na svome“, upisa prava na svojinu na teritoriji Sremske Mitrovice, ušla je u poslednju nedelju, iako prema najavama resornog ministarstva postoji opcija da rok bude produžen. Kako su istakli iz lokalne samouprave, od ponedeljka 2. februara do četvrtka 5. februara, sve kancelarije „Svoj na svome“ rade od 8-17 časova, u 34 mesne zajednice i drugim mestima u kojima je organizovana tehnička podrška građanima.

Kako je ranije istakao gradonačelnik Branislav Nedimović, postoje tri važne koristi upisa prava na svojinu.

-Građani koji upisuju svoja prava na objekte, stiču pod određenim tržišnim uslovima mogućnost učešća kod banaka, kao zalog za eventualni kredit. Konačno ćemo imati i spisak svih objekata, značajan za gradsku administraciju, zbog poreza na imovinu i drugih stavki koje se tiču plaćanja naknade za komunalne usluge. Poljoprivrednici, ukoliko su se odlučili za ovaj korak u funkciji poljoprivrede, na ovaj način ostvaruju pravo da budu učesnici IPARD konkursa koji traži regulisane svojinsko-pravne odnose. Ništa manje važno nije ni sprečavanje mogućnosti korupcije prilikom legalizacije, pošto sve ide eletkronskim putem, sačuvano u bazama – objasnio je gradonačelnik.

Procedura je veoma jednostavna, lako se popunjava zahtev, a građani koji nisu na elektronskim platformama, istu će obaviti na osnovu lične karte i jedinstvenog matičnog broja. Grad pruža podršku svima koji nisu u mogućnosti da se elektronski prijave, uz odgovarajuću tehničku pomoć.

