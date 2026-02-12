  • četvrtak, 12. februar 2026.
Dežurstva JKP „Vodovod“ tokom praznika
JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica obaveštava korisnike usluga da će za vreme državnog praznika, Dana državnosti Republike Srbije, koji se praznuje 15, 16. i 17. februara 2026. godine, u ovom preduzeću biti organizovana dežurstva. 

Eventualne probleme u sistemu vodosnabdevanja i odvođenja otpadnih voda građani mogu da prijave na broj telefona 626 – 200.

